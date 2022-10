Straffen tot 6 jaar cel voor drugscriminelen die aanslag pleegden op woning havenarbeider

De advocaten van de beklaagden hadden vooral geargumenteerd dat het bewijsmateriaal ongeldig was. Volgens advocate Falke Van der Schueren had de politie niet het recht om zomaar alle Sky ECC-communicatie te onderscheppen: "Alle data, alle Sky-communicatie is gecapteerd en uitgelezen. Wij menen dat dat niet kan. Wij hebben daar heel veel vragen over gesteld, maar de rechtbank was het daar niet mee eens. We zijn nu heel benieuwd naar de motivatie van deze uitspraak, maar mijn eerste reactie is wel om beroep aan te tekenen tegen deze uitspraak."