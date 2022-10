Rishi Sunak aangesteld als nieuwe Britse premier: "Vertrouwen moet je verdienen en ik zal dat van u verdienen"

Sunak beloofde de Britten dat hij het land wil verenigen, "niet met woorden, maar met daden". "Deze regering zal integriteit, professionalisme en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel voeren. Vertrouwen moet je verdienen en ik zal dat van u verdienen", zei Sunak, beseffend dat er nog heel wat werk op de plank ligt om dat vertrouwen inderdaad te herstellen, "na alles wat er gebeurd is". "Ik sta hier voor u, klaar om ons land de toekomst in te leiden. Samen kunnen we ongelooflijke dingen bereiken."

Het is nu wachten op de nieuwe regering die Sunak zal samenstellen. De vraag daarbij is of Sunak met een heel nieuwe ploeg zal komen of ministers uit de regering-Truss zal opvissen.