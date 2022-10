Tweedehandsmarkt voor fietsen boomt door elektrische leasingfietsen, zelfs autoverdeler wil deel van de koek

Zelfs autoverdeler D’Ieteren ziet het potentieel van de tweedehandsfiets. Het bedrijf is al langer actief op de fietsenmarkt en baat zowat 10 winkels uit onder de merknaam Lucien. Nu neemt de autoverdeler ook een tweedehandsfietsenwinkel over in Waterloo. "Als het aanslaat gaan we het zeker uitrollen in andere regio’s", legt Karl Lechat van Lucien uit aan VRT NWS.