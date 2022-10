UAntwerpen lanceert gratis klimaatlessen voor secundair: "Harde argumenten voor klimaatontkenners in de klas"

De scholen zelf waren volgens de universiteit vragende partij voor correcte en actuele lespakketten over het thema. "Wij zijn al een aantal jaren betrokken bij de ontwikkeling van het project en konden nauw samenwerken met wetenschappers. Dat is belangrijk om klimaatontkenners in je klassen met de juiste argumenten te confronteren", zegt leerkracht Tom D'hauwer van het Sint-Carolusinstituut in Sint-Niklaas.

"Wij gebruiken twee pakketten in het beroeps. Eén over het klimaatprobleem, een ander over de oplossingen. Er zitten ook proefjes in zodat ze aan den lijve kunnen ondervinden hoe klimaatverandering werkt. Door de lessen hebben we ook concrete debatten in de klas. Denk aan thema's als minder vlees eten of dicht bij je werk gaan wonen."