In 2050 zullen 2 miljard kinderen 4,5 ernstige hittegolven per jaar moeten trotseren (en ook België ontsnapt daar niet aan)

"The coldest year of the rest of their lives", zo heet het nieuwe Unicef-onderzoek, of: "Het koudste jaar van de rest van hun leven". Het rapport legt bloot dat tegen 2050 geen enkel kind gespaard zal blijven van regelmatige hittegolven, zelfs als de opwarming van de aarde beperkt blijft. Twee miljard kinderen zullen minstens 4,5 hittegolven per jaar meemaken.

Kinderen extra kwetsbaar