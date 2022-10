Veiliger fietsen langs nieuw stuk fietsostrade Antwerpen-Brussel tussen Abeelstraat Mechelen en Zemst

De fietsostrade tussen Antwerpen en Brussel is met ruim een kilometer uitgebreid. Het gaat om het stuk tussen de Abeelstraat in Mechelen en de grens met buurgemeente Zemst. Het moet een veilig en comfortabel alternatief zijn voor het fietspad langs de Brusselsesteenweg. Toch is het er nog even opletten, want de belijning en de verlichting zijn pas in de loop van november klaar.