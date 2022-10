Vlaanderen onderzoekt snelheidsverlaging op E40 tussen Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde

Er wordt onderzocht wat de impact is van een snelheidsverlaging op de E40 tussen Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde naar 100 of 90 kilometer per uur. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams parlementslid Stijn De Roo (CD&V) aan minister Lydia Peeters (Open VLD). Vlaanderen voert het onderzoek in kader van een grotere studie over de E40.