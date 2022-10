Voedselagentschap waarschuwt voor foute houdbaarheidsdatum op Beauvordse pannenkoeken

Het Beauvoords Bakhuis in Veurne heeft per ongeluk een verkeerde houdbaarheidsdatum gezet op een lot pannenkoeken. Volgens de verpakking mag je de pannenkoeken eten tot 12 december, terwijl het 12 november is. Het gaat om de Beauvoordse pannenkoeken met suiker die verpakt zijn tot 500 gram, met het lotnummer BS292.

Het Voedselagentschap raadt mensen aan de pannenkoeken uit zo'n pak niet meer te consumeren na 12 november. Wie nog vragen heeft of info wil, kan contact opnemen met het Veurnse bedrijf.