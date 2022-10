Voorlopig weinig animo voor PFOS-bloedonderzoek bij buurtbewoners 3M Zwijndrecht: Agentschap Zorg en Gezondheid onderstreept nog eens het belang

Vlaams minister Benjamin Dalle (cd&v) werd deze namiddag in het parlement ondervraagd door parlementslid Hannes Anaf (Vooruit) over het onderzoek naar PFOS in het bloed van de mensen die in een straal van vijf kilometer van de fabriek 3M in Zwijndrecht wonen. De inschrijvingen voor dat onderzoek komen maar met mondjesmaat binnen. Er is budget voor 40 procent van de omwonenden, maar het percentage staat momenteel op nog maar een vierde, 11,5 procent. "Als er te weinig mensen deelnemen, zullen de resultaten onvoldoende robuust zijn om conclusies te trekken", zei Vlaams minister Benjamin Dalle, die zijn collega Hilde Crevits nog altijd vervangt.