Vrijwilligers bij hulpdiensten houden meer over van vergoedingen

In 2019 werden de fiscale plafonds al verhoogd voor vrijwilligers bij de brandweer, ambulanciers en civiele bescherming. Daardoor konden vrijwilligers een hogere vergoeding krijgen zonder daarop belastingen te betalen. Het plafond voor sociale zekerheidsbijdragen werd toen echter niet opgetrokken tot op hetzelfde niveau.

Gevolg is dat er vandaag een verschillende fiscale en sociale behandeling van de vergoedingen bestaat. Concreet kan een vrijwilliger uit die hulpverleningssector een vergoeding ontvangen tot 4.957 euro per jaar zonder dat hij daar sociale bijdragen op moeten betalen. Voor de belastingen ligt deze grens op 6.250 euro per jaar.

Het wetsvoorstel legt de bedragen voor beide vrijstellingen even hoog. "Vele private ambulancediensten en brandweerkorpsen zijn voor hun werking sterk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Daarom willen we dat ze meer overhouden van hun vrijwilligersvergoeding", benadrukt Lanjri.

De tekst zorgt er ook voor dat wachttijden tussen twee dringende interventies beter worden vergoed. "Tot nog toe werden enkel de dringende interventies volledig vrijgesteld van het betalen van sociale bijdragen. Wachttijden werden niet vrijgesteld. Maar, het onderscheid tussen de tijd die men spendeert op interventie en het wachten tussen de interventies is in de praktijk moeilijk te maken. Bovendien bezorgt het organisaties extra administratieve last", licht Lanjri de aanpassing toe.