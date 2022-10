Minder naakte ontslagen bij VRT, socialistische vakbond woest over "voorbarige" communicatie van directie: "Vertrouwensbreuk"

De voorbije maanden onderhandelde de VRT-directie met de vakbonden om tot een deal te komen. Die heeft nu geleid tot een conclusietekst, een soort "stand van zaken" van de onderhandelingen, die vandaag aan het personeel is voorgesteld. Daaruit blijkt dat het aantal gedwongen ontslagen zal kunnen worden beperkt tot 67. In ruil daarvoor rekent de VRT op meer vrijwillige vertrekkers, omdat het totale aantal te schrappen banen niet naar beneden is bijgesteld. Aan de geplande uitbesteding van "Thuis" is evenmin iets veranderd.