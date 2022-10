VUB legt klacht neer bij parket over grensoverschrijdend gedrag rond activiteiten van studentenkring

De universiteit meldt het nieuws zelf in een persbericht. Verdere details over wat er precies zou gebeurd zijn, geeft de VUB niet, "in het belang van de strafklacht en de tuchtprocedure". Volgens studentenblad De Moeial gaat het om studentenkring Solvay, een vereniging van studenten Handelsingenieur. Uit communicatie van de universiteit naar de studenten toe, die VRT NWS kon inkijken, blijkt dat het effectief om Solvay gaat.

De betrokken studenten krijgen een campusverbod en de activiteiten van de studentenkring zijn tijdelijk opgeschort. Er wordt juridische en psychologische bijstand voorzien voor de slachtoffers, aldus de VUB.

"Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd aan de VUB. Nu niet, straks niet, nooit meer", zegt rector Jan Danckaert in het persbericht. "Ons meldpunt YANA neemt elke klacht, alsook de indieners ervan, bijzonder ernstig. Wanneer grensoverschrijdend gedrag zich voordoet, ondernemen we actie en voorzien we de nodige begeleiding en ondersteuning van melders en slachtoffers doorheen het - voor hen loodzware - proces. Ze staan er niet alleen voor."