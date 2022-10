150 asielzoekers nemen intrek in leegstaand gebouw in Schaarbeek dat wordt ingericht voor vluchtelingen uit Oekraïne

Zo’n 150 asielzoekers verblijven sinds vrijdag in een leegstaand gebouw in de Paleizenstraat in Schaarbeek. Volgens betrokken advocaten en sociale werkers hebben alle mensen die het pand inpalmen stuk voor stuk een asielaanvraag ingediend. Het Brussels Gewest is niet opgezet met de bezetting, want het gebouw werd in orde gebracht voor vluchtelingen uit Oekraïne.