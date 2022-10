2 gemaskerde mannen gooien vuilnisbak met mobiele flitscamera in vaart in Mechelen

De flitscamera zelf kost 40.000 euro. Hij is voor herstelling of vervanging weggebracht naar de fabrikant. " Zodra we de verdachten hebben opgespoord, zullen we proberen de schade op hen te verhalen. Mechelaars hoeven zich ook geen zorgen te maken, we hebben nog verschillende andere flitscamera's en zullen dus flitscontroles blijven houden", besluit Van de Sande.