Politiezone Demerdal schorst vijf politie-inspecteurs preventief voor drugsonderzoek

Op dit moment loopt er tegen de medewerkers van de politiezone in Diest en Scherpenheuvel-Zichem een gerechtelijk onderzoek naar mogelijke inbreuken op de drugswetgeving. In afwachting van het resultaat van dat onderzoek worden de vijf inspecteurs voor vier maanden op non-actief gezet. "Ze hebben hun recht op verdediging kunnen uitoefenen, wat natuurlijk heel belangrijk is. Samen met de burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem hebben we beslist om deze preventieve ordemaatregel op te leggen", legt De Graef uit, die ook burgemeester is in Diest.

De politiemedewerkers moeten tijdens de schorsing 10% van hun loon inleveren. Wanneer uit het gerechtelijk onderzoek zou blijken dat ze niet betrokken waren bij de feiten, krijgen ze dat bedrag terugbetaald. "Zowel voor de betrokkenen zelf als voor de hele zone is het belangrijk dat we op korte termijn uitsluitsel krijgen over hun eventuele betrokkenheid", aldus nog De Graef.