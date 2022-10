"De smerigste man ter wereld" is overleden, enkele maanden nadat hij zich had gewassen met zeep

Wetenschappers toonden interesse in hem en Haji liet zich ook onderzoeken. Tot hun grote verbazing had de Iraniër geen last van parasieten. Hij kampte wel met een bepaalde bacterie door het verorberen van rauw vlees. Hoewel hij desolaat leefde in een uithoek, was Haji verrassend genoeg opgeleid. Hij praatte met bezoekers over de Franse en Russische Revolutie en was goed op de hoogte over de politiek. Zijn titel van "vuilste man op aarde" vond hij zeker geen zegen. Hij was niet tuk op de (internationale) aandacht.

Of Haji nu daadwerkelijk recordhouder is, is voer voor discussie en moeilijk te bewijzen. Maar er is alvast een opvolger: de Indiër Kailash Singh zou al bijna 50 jaar een bad geweigerd hebben en zijn tanden niet gepoetst hebben. Hij hoopt daarmee "de problemen in zijn land aan te pakken". Singh had een winkeltje, maar zijn gebrekkige hygiëne verjoeg de klanten. Hij moest sluiten en werd landbouwer.