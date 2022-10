Animal Rights voert actie aan poort Janssen Pharmaceutica en eist stopzetting dierenproeven

"Tot 2027 mag Janssen Pharmaceutica van de ethische commissie in Vlaanderen meer dan 80.000 dierproeven uitvoeren, waarvan meer dan 10.000 op honden", zegt Jen Hochmuth van Animal Rights. "Nergens in België worden er zo veel proeven op honden uitgevoerd als bij Janssen." Een twintigtal leden van de dierenrechtenorganisatie voerden daarom actie aan de poort van Janssen in Beerse. Ze eisen dat de wetgeving wordt aangepast en dat de proeven worden vervangen door dierproefvrije technieken.