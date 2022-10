Hoogbejaard koppel (94 en 92) slachtoffer van gewelddadige inbraak in Zottegem, daders op de vlucht

Volgens de dochter van het koppel drongen de daders na middernacht via een raam de villa van haar ouders binnen. Dat gebeurde met brute kracht: "Het feit dat mijn vader, die ze op zijn bed vastgebonden hadden, met zijn matras en lattenbodem door het bed gezakt was, is daar het bewijs van. Ze hebben alle ramen open gezet. De gordijnen deden ze dicht, vermoedelijk om snel te kunnen vluchten." De daders doorzochten het hele huis, op zoek naar juwelen en geld. Ze zochten daarbij tot in de kleinste details, zegt de dochter: "Van de zolder tot de kelder, van de koekentrommel tot de diepvries. Ze haalden zelfs de hakken van de schoenen om te kijken of daar niets verstopt was." Maar ze vonden maar een karige buit. De daders zjin vertrokken met de horloges en wat geld uit hun portefeuilles.