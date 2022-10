Rudi Vranckx over heisa rond WK in Qatar: "Alles draait rond geld: money talks, bullshit walks" 

Raf (27) is scherp voor de voetbalbond. "In 2010 werd Qatar gekozen als gastland, maar pas in 2018 zijn jullie als voetbalbond naar buiten gekomen met een brief." Sassi geeft toe dat ze te laat gereageerd hebben. "Het is ook een leerproces voor ons, maar we hadden toen duidelijker moeten communiceren. Het blijft een moeilijke kwestie, maar we moeten wel toegeveven dat Qatar echt stappen heeft gezet. Het is nu ook aan het land om echt aan te tonen dat het de wetten respecteert en beterschap in zicht is."