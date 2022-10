Piet Huysentruyt wordt 60 en kijkt terug: deze boeken inspireren de kok (en neen, het zijn niet alléén kookboeken)

"Onze Cyriel is geboren in 1990, en ik geloof dat we een jaar later voor het eerst bij Bras zijn gaan eten in Laguiole, in Zuid-Frankrijk. Mannen zoals Bras inspireerden ons om iets nieuws te doen. Dat is wel de uitvinder van de moelleux, hé! Mijn exemplaar van zijn kookboek uit die tijd, "Les livres de Michel Bras", is zelfs gehandtekend. Ik vond het grensverleggend. Het is dat soort kookboek dat ik in de jaren negentig zelf ook wilde maken, maar bij Lannoo vonden ze dat toen te duur. Pas jaren later hebben ze hun fout toegegeven", besluit Piet Huysentruyt lachend.