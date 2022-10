Ex-gameverslaafde waarschuwt jongeren: "Ik gamede 12 uur per dag, verloor vrienden en zocht te laat hulp"

Vaak krijgen kinderen met problematisch gamegedrag ook problemen op school. De punten lijden eronder. Ze zijn minder geïnteresseerd in hobby’s en gebruiken gamen om te vluchten van hun problemen. Ze verliezen ook de controle over hun eigen gamegedrag en beloven bijvoorbeeld te stoppen na een uurtje, maar dat lukt niet. "Het is een patroon, een cirkel waar ze nog moeilijk uitraken. In een vergevorderd stadium zie je dat jongeren ook hun persoonlijke hygiëne gaan verwaarlozen."

"Gamen is al langer een hot topic als het gaat over gezondheid en preventie bij jongeren", zegt Katleen Peleman, directeur van VAD/de Druglijn. "Het is wel een heel ander thema dan alcohol, tabak of cannabis. We hoeven jongeren niet van het gamen weg te houden, maar we kunnen hen wel helpen om er gezond mee om te gaan. We kunnen hen ondersteunen om zelf de juiste grens te trekken: welke plek mag het gamen in mijn leven innemen? De ouders hebben daarbij ook een rol te spelen, en ook hen kunnen we daarin versterken."