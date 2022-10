Jongeren vanaf 16 kunnen voortaan Itsme-app gebruiken, maar enkel als ze een bankkaart van een grootbank hebben

De meeste jongeren krijgen op hun twaalfde hun eerste eID, die zes jaar lang geldig is. Na hun 18e verjaardag moeten ze de kaart laten vernieuwen of aanpassen.

Wanneer de eID van een tiener gestolen wordt of verloren raakt, krijgt hij in de loop van die zes jaar een nieuw exemplaar. Die nieuwe kaart blijft dan vaak nog een tijd geldig na de 18e verjaardag. "En dan duikt er een probleem op, want je kunt met die kaart niet zomaar een Itsme-account aanmaken", zegt Vandevelde. "Jongeren moeten in dat geval met hun identiteitskaart en bijhorende pincode naar de gemeente stappen. Daar kan men het handtekeningcertificaat in de chip van die kaart activeren."

"De inspecteur" merkt dat niet alle steden en gemeenten duidelijk informeren over die noodzakelijke extra stap. De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten zal daarom via haar communicatiekanalen aan de lokale overheden vragen om burgers daar beter over te informeren.