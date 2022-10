Ford stopt met "iconische" Fiesta: "Goedkopere kleine auto's verdwijnen door overschakeling naar elektrisch" 

Meer dan 45 jaar lang rolde hij van de band, maar nu komt er een einde aan de "iconische auto". "De Fiesta is toch een icoon geweest voor veel mensen, ja", zegt Tony Verhelle in "De wereld vandaag" op Radio 1. Verhelle is autojournalist bij newsmobility.news. "De Fiesta was hier ingeburgerd, ook door de link met Ford vanwege de fabriek in Genk."