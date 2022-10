Elon Musk bezoekt het hoofdkantoor van Twitter met gootsteen in z'n handen, overname lijkt zo goed als zeker

Dat Elon Musk, de excentrieke topman van Tesla en SpaceX, niet verlegen is om een grapje is bekend. Op Twitter postte hij vanavond een filmpje waarin hij het hoofdkantoor van Twitter in San Francisco binnenwandelt. Met in zijn handen een gootsteen. A sink in het Engels, om het te laten bezinken. Een woordgrapje dat beter werkt in het Engels.