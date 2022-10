Ethische bank NewB zet bankactiviteiten helemaal stop

Volgens CEO Thierry Smets zullen nieuwe bankklanten zich niet meer kunnen aanmelden en zullen er ook geen nieuwe kredieten meer worden verleend. NewB zal de ongeveer 20.000 bankklanten vragen hun tegoeden over te dragen naar een andere financiële instelling. Smets beklemtoont dat NewB in staat is om alle klantentegoeden te betalen. In elk geval behoudt de bank haar licentie zolang dat nodig is.