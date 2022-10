Europese Commissie wil dat instantbetalingen de norm worden binnen Europa

"Dit is vergelijkbaar met de overgang van post naar e-mail", stelt eurocommissaris voor Financiële Diensten Mairead McGuinness. Traditionele overschrijvingen worden afgehandeld tijdens de kantooruren en nemen minstens één werkdag in beslag. Instantbetalingen daarentegen gebeuren binnen tien seconden, en dat op elk moment van de dag en de nacht. Hoewel de technologie voor deze betalingen sinds 2017 beschikbaar is, vertegenwoordigden ze begin dit jaar nog steeds maar 11 procent van alle overschrijvingen binnen de EU.