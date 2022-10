Jette gaat circulatieplan samen met inwoners en handelaars aanpassen na hevig protest

De voorstanders van het Good Move-plan trokken de echtheid van de petitie in twijfel, omdat het om online handtekeningen gaat. Dezelfde mensen zouden meermaals kunnen ondertekenen luidt onder andere de kritiek. Hun petitie verzamelde 290 papieren handtekeningen. "In de paar weken dat het plan bestaat, toonde het al dat het werkte. Er was minder verkeer en meer publieke ruimte voor kinderen en volwassenen om te gebruiken," gaf de woordvoerster aan. De voorstanders vroegen om te wachten met het plan af te voeren tot de evaluatie, die oorspronkelijk na een half jaar was gepland. "Het is bijzonder jammer dat twee jaar werk (zo lang hebben de voorbereidingen geduurd red.) op drie weken tijd wordt tenietgedaan."