Gentse plein aan Dampoort tijdelijk heringericht na dodelijk ongeval met fietser afgelopen zomer

De vrouw werd aangereden in de bocht terwijl ze op het middelste verkeerseiland aan het oversteken was. Volgens het parket verloor de vrachtwagenchauffeur de controle over het stuur na een epileptische aanval. De man was nuchter op het moment van de feiten en beweert zich niks meer van het ongeval te herinneren. De dood van de leerkracht zorgde voor felle reacties en de roep om de bocht aan te pakken was groot. Er komen nu dus tijdelijke maatregelen.