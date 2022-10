Hilde Vautmans (Open VLD) tijdelijk burgemeester van Sint-Truiden

Jelle Engelbosch werd op zijn beurt waarnemend burgemeester in de plaats van Veerle Heeren (CD&V). Veerle Heeren kwam verschillende keren in opspraak en nam daarna zelf ontslag. Zo had ze leden van de politieraad van de zone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken tijdens een extra politieraad het rapport van het Comité P niet laten inkijken. Dat onderzoek ging over enkele agenten die vertrouwelijke beelden en informatie zouden verspreid hebben.

Daarnaast werd Heeren in het begin van dit jaar zes maanden geschorst nadat ze zichzelf en enkele mensen uit haar omgeving vorig jaar voorrang had gegeven bij de vaccinatie tegen het coronavirus.