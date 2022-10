Jonge voetballertjes mogen in Zelzate na training niet meer douchen op de club

KVV Zelzate is volgens voorzitter Stefaan Luca een financieel gezonde club en de beslissing om de douches te sluiten tijdens de trainingen moet dat zo houden. Stefaan Luca: "Het is een maatregel die we nemen om volgend seizoen niet voor verrassingen komen te staan. Als we dan budgettair zwaar in het rood zouden gaan, dan zouden we het lidgeld zwaar verhogen. Daarom anticiperen we door de energiekosten nu te verlagen en we gaan dit evalueren half december."