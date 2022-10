Kernkabinet organiseert noodopvang voor asielzoekers in Jabbeke en Glaaien

Om het nijpend tekort aan opvangplaatsen aan te pakken, kwam het kernkabinet vorige week overeen 1.500 plaatsen aan humanitaire noodopvang te organiseren. Op voorstel van het Crisiscentrum dat de coördinatie in handen heeft, werden voorlopig twee sites geïdentificeerd om de noodopvang te organiseren. Het gaat om een site van de Regie der Gebouwen in Jabbeke, in West-Vlaanderen, en een site van Defensie in Glaaien, in de provincie Luik.