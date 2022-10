Oekraïne vraagt gevluchte landgenoten deze winter in het buitenland te blijven

Daarom riepen onder meer de voorzitter van Europese Commissie Ursula von der Leyen en Duitse bondskanselier Olaf Scholz op voor een Marshallplan-strategie. Dat deden ze gisteren in een conferentie in Berlijn over de heropbouw van Oekraïne. "We hebben geen tijd te verliezen", zei Von der Leyen. "De omvang van de vernietiging is onvoorstelbaar." Scholz had ook een boodschap voor de bedrijven. "Als jullie nu investeren in Oekraïne, investeren jullie in een toekomstig EU-land."