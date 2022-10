Werken machtsstructuren van universiteiten dominant gedrag in de hand? "Nood aan meer sociale controle"

Uiteraard is die hoge druk geen vrijgeleide voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar het draagt er volgens professor Zanoni wel aan bij. "Mensen gaan in zo een klimaat vaak tot het uiterste. Het is bovendien een erg mannelijke sector met een doorgedreven rangorde. Daardoor is er weinig druk om daar iets aan te veranderen. Er is te weinig toezicht en er wordt geschermd met academische vrijheden. Veel proffen zijn zelfstandigen die zich zelfs niet hoeven te houden aan de regels van de organisatie. En wie vast in dienst is, behoort tot een soort "gilde" die zegt zichzelf te normeren."

"Ons onderwijs is bovendien op zo een manier georganiseerd dat het erg afhankelijk is van bepaalde belangrijke figuren die geld binnenhalen. Dat geeft hen ook erg veel macht. Omdat organisaties zo afhankelijk zijn van bepaalde mensen voor hun succes, grijpen ze misschien minder snel in wanneer er afwijkend gedrag gesteld wordt."