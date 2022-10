Landbouwster in Wolvertem stapt naar politie omdat iemand haar hooiweide heeft gemaaid: "Mogelijk diefstal van gras"

Het gaat om een weide van 70 are in de Valkebeekstraat in Westrode. Alle gras is gemaaid en meegenomen. De vrouw dacht eerst dat het om een vergissing ging en contacteerde haar vaste loonwerker, maar die had enkel maïs geoogst. De vrouw gaat nu nog andere loonwerkers contacteren, maar ze denkt meer en meer aan een gerichte diefstal. Daarom stapt ze ook naar de politie en vraagt ze aan iedereen die iets gezien heeft, om dat zeker te melden.