Beruchte Antwerpse drugscrimineel "de Algerijn" enkele weken geleden vrijgelaten in Marokko

Hij zei dat hij enkele maanden voordien benaderd werd door een Noord-Afrikaan met de vraag of hij iets wilde bijverdienen, maar hij had het aanbod geweigerd. Op camerabeelden was te zien hoe de twee daders zich op een bromfiets verplaatsten.



De aanslag werd besproken in onderschepte Sky ECC-communicatie. Onder meer op basis van die informatie is "de Algerijn" dus gisteren tot zes jaar cel veroordeeld. Hij wordt door ons land ook nog gezocht als kopstuk van een drugsbende. Enkele maanden geleden kon de man opgepakt worden in Marokko. Ons land vroeg zijn uitlevering, maar Marokko heeft dat geweigerd. De man is er enkele weken geleden terug vrijgelaten.