Ongeziene stijging van methaanconcentraties in de atmosfeer, wetenschappers staan (deels) voor raadsel

Bij dat eerste gaat het bijvoorbeeld om lekken bij gaswinning, bij het tweede kan het gaan om natuurlijke processen (al dan niet door de mens in de hand gewerkt). Het gaat dan over het verder smelten van de permafrost, de permanent bevroren ondergrond in arctische gebieden - het gebied rond de noordpool (en de noordpool zelf) warmt sneller op dan gemiddeld.

Ook rijstvelden of natte gebieden (de zogenoemde wetlands) zouden een rol spelen. Mogelijk zorgt de opwarming zelf ook hier voor méér uitstoot, o.a. omdat organisch materiaal dan sneller afbreekt. Als het dat doet in het water, zonder zuurstof, komt methaan vrij. Die theorie wordt verder onderzocht. Ook het natuurfenomeen La Niña in de Stille Oceaan (waarbij een deel van oceaan afkoelt aan de oppervlakte en zo weerpatronen verstoort) kan een rol spelen.

Momenteel is de methaanuitstoot lager dan de CO2-uitstoot, maar het is wel een agressiever broeikasgas. In de eerste 100 jaar na vrijgave, is het ongeveer 34x zo krachtig als CO₂. Op de heel lange termijn breekt het wel sneller af.