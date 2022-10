Minister Salvini wil hangbrug van 3km (en 8,5 miljard) tussen Italiaanse vasteland en Sicilië: "Romeinen hadden zelfde plan"

In het parlement deed de nieuwe premier Georgia Meloni gisteren haar beleid uit de doeken. Ook minister Salvini deed zijn duit in het zakje en stelde voor om een brug te bouwen tussen het zuiden van Italië en Sicilië. Is daar eigenlijk zelfs nood aan? "Als je het vraagt aan de mensen in het zuiden, de regio Calabrië, dan is er nood aan. Nu gaan de mensen per ferry over-en-weer. De oversteek duurt 30 minuten, maar je moet soms lang wachten", vertelt correspondent Heleen D’Haens in "De ochtend" (Radio 1). "Het idee is dat de brug de economische groei van het diepe zuiden zou kunnen bevorderen."



Nee, het is geen nagelnieuw infrastructuurplan. Oud-premier Silvio Berlusconi had er al onderzoek naar gedaan, maar het is er nooit van gekomen. Het grootse project zou naar schatting 8,5 miljard euro kosten.



De brug zou over de Straat van Messina komen, met een lengte van ruim 3 kilometer. D'Haens: "Vanop het vasteland kan je Sicilië zien, dat voelt dichtbij. Maar wie een brug moeten bouwen... dat is andere koek. Zelf heeft Italië er dit op moment geen geld voor: de Italianen hebben 150% van het bruto binnenlands product aan staatsschuld en de rente staat niet gunstig."