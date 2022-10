Opnieuw bijtincident met hond, deze keer bij vrouw (30) in Beverbos Wemmel: "Ik was volledig in shock"

Een vrouw van 30 is aangevallen door een loslopende hond in het Beverbos in Wemmel. Ze werd gebeten tijdens het joggen. En dat is niet de eerste keer, want afgelopen zomer waren er op die plek ook al bijtincidenten. Vorige week raakte in buurgemeente Asse ook nog een 12-jarige jongen gewond na een hondenaanval. Het dierenwelzijnsteam van de politie voert een onderzoek.