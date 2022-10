Oproerpolitie in Iran schiet met scherp op demonstranten tijdens herdenking van Masha Amini op begraafplaats

In Iran is er door de oproerpolitie met scherp geschoten en traangas afgevuurd op demonstranten tijdens een herdenking 40 dagen na de dood van Masha Amini. In de hoofdstad Teheran en in de noordwestelijke stad Saghez kwamen er honderden mensen op straat. De tragedie rond de 22-jarige vrouw, die om het leven kwam nadat ze werd opgepakt door de zedenpolitie, heeft de grootste antiregeringsprotesten in decennia aangewakkerd in het land.