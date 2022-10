Nederlandse verdachten van ontvoeringspoging Van Quickenborne worden overgeleverd aan België

De drie mannen die vandaag voor de rechter zijn verschenen, blijven beweren dat ze nooit van plan zijn geweest om minister van Quickenborne te ontvoeren. "Eén van de drie, een jonge twintiger, vertelde aan de rechter dat hij gewoon wilde uitgaan", zegt Philip Heymans.

"De tweede zei dat hij via sociale media de vraag had gekregen om een auto naar België te brengen in ruil voor 500 euro. De derde zei dat hij gevraagd was om mee te rijden om die auto naar België te brengen. Over een ontvoering van een minister weten ze niks."