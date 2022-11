Heb ik recht op sociaal tarief? En mag mijn leverancier zomaar voorschotten verhogen? Het antwoord op jouw vragen over de energiecrisis

De tegemoetkoming bedraagt 135 euro per maand voor gas en 61 euro per maand voor elektriciteit. Alle mensen met een variabel contract of een vast contract sinds oktober 2021 zullen sowieso dat basispakket krijgen, behalve diegenen met een sociaal tarief. Ook de hoogste inkomens kunnen niet op de volledige tussenkomst rekenen. Wie te veel verdient, moet achteraf een deel terugbetalen via de belastingen (hoe dat juist zit, lees je in dit artikel).

De Kamer heeft het basispakket energie voor november en december definitief goedgekeurd. Het zal een eenmalig, forfaitair bedrag zijn, dat betekent dat je het bedrag voor november en december in één keer krijgt (122 euro voor elektriciteit en 270 euro voor gas). Dat gebeurt bijna altijd automatisch, via een vermindering van je voorschot- of afrekeningsfactuur (meer informatie vind je op de website van de FOD Economie).

De regering wil het basispakket betalen met de zogenoemde overwinsten van de energiebedrijven. Dat zijn de extra winsten die de bedrijven maken op de torenhoge prijzen van de voorbije maanden.