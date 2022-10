Een gratis tv als de Rode Duivels 17 goals maken: hoe groot is de kans?

Ook andere elektrowinkels pakken uit met promo's rond het WK. Toch moet je als consument alert zijn. Let in elk geval altijd op met 'stuntprijzen'. Die zijn niet altijd het woord 'stunt' waardig. Soms ligt de prijs niet veel of zelfs helemaal niet lager dan de voorbije weken.

Heb je je droom-tv gezien? Koop dan niet te impulsief en laat je niet verblinden door een vette promo. Je doet er goed aan om eerst te vergelijken of hetzelfde tv-toestel ergens anders niet nog goedkoper is. En of de korting echt nieuw is.