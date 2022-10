Dodelijke inschattingsfout met verdovend gas: 20 jaar geleden stierven meer dan 130 mensen bij gijzeling in Doebrovka-theater in Moskou 

De Tweede Tsjetsjeense Oorlog, een kort overzicht...

Tsjetsjenië is een deelrepubliek van Rusland, waar momenteel een pro-Russisch bestuur heerst. Dat was echter niet altijd het geval. De eerste oorlog van de Russische president Vladimir Poetin was tegen Tsjetsjenië. In 1999 vielen Tsjetsjeense Islamitische strijders Dagestan, een andere republiek, binnen en riepen er de onafhankelijkheid uit. Poetin noemde het regime "onwettig" en startte een groot grondoffensief.

De hoofdstad Grozny valt in 2000 en zal de geschiedenis ingaan als "de meest verwoeste stad van de wereld". Toch is de oorlog daarmee niet beëindigd. Poetin trekt zijn leger dan wel terug, de politie en de Russische geheime dienst krijgen volledig vrij spel in de regio. Dat leidt tot gruwelijke martelpartijen, verkrachtingen en talloze schendingen van de mensenrechten.