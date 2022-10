Rutten (Open VLD) laakt aanpak minister Demir (N-VA) in verkrachtingszaak: "Sorry van minister is op zijn plaats"

Dat Demir in haar hoedanigheid van minister van Toerisme vervolgens beslist om een subsidie van 1,4 miljoen euro aan diezelfde KU Leuven te schrappen - op te schorten is eigenlijk een betere omschrijving - vindt Rutten evenmin kunnen. "Je mag al helemaal de indruk niet geven, vind ik, dat je als een Romeinse keizer op een pot geld zit en die pot geld naar eigen goeddunken kan inzetten."

Rutten vindt een sorry van minister Demir hier gepast en vraagt zich ook af hoe het nu zit met die subsidies aan de KU Leuven, nu is gebleken dat de universiteit eigenlijk weinig of niets te verwijten valt. Ze stelde die vragen ook aan de minister tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement.

"Ik vind het niet erg om sorry te zeggen tegen alle slachtoffers die we niet hebben kunnen beschermen", antwoordde minister Demir enigszins naast de kwestie. Ze had het in algemene termen over hoe belangrijk het is om slachtoffers van seksueel misbruik te erkennen in hun slachtoffer zijn, al erkent ze dat er een "spanningsveld bestaat tussen tuchtrechterlijk en gerechtelijk onderzoek".

Ook over de 1,4 miljoen euro subsidies bleef de minister vaag. "We gaan in de loop van de komende weken verder bekijken hoe we daarmee omgaan", zegt ze vandaag. Ze gebruikt ook niet langer het woord "schrappen", maar heeft het over "on hold gezet".