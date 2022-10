Van studentenprotest voor het stadhuis tot een geschrapt Schrijversbal: de boekenmaand in Antwerpen begint in woelig water

"We zijn niet tegen besparingen, maar wél tegen besparingen die zonder overleg gebeuren", zegt Greet Vlegels van AKO. "We willen minstens in dialoog kunnen gaan. Wat zijn de motieven van het kabinet? Hoe hebben ze geredeneerd bij het nemen van deze harde beslissing? Eerlijk gezegd zijn we niet veel wijzer geworden na ons gesprek. We hebben een compromis voorgesteld: laten we de besparing één jaar doorvoeren en de keuze samen herbekijken in 2023. Het antwoord was klaar en duidelijk 'nee'."