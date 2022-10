Politie neemt duizenden erectiepillen en verdovende sprays in beslag bij zeven seksshops in Brussel

De lokale politie hield begin deze maand een controleactie in samenwerking met het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) en het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG). Bij controles in zeven seksshops op de Adolphe Maxlaan en in de Mechelsestraat werden bijna 6.000 erectiepillen, 3.000 poppers (producten die gebruikt worden als partydrug en lustopwekkend middel red.) en een 400-tal verdovende sprays in beslag genomen. Daarnaast werden er ook nog 181 andere producten gevonden die in België niet verkocht mogen worden.

"De producten in kwestie zijn geneesmiddelen en mogen niet vrij verkocht worden in ons land", legt Sandra De Tandt van de Brusselse politie uit. "Geen enkele winkel is gesloten, maar verdere controles zijn mogelijk. De goederen worden ook allemaal vernietigd." De waarde van alle in beslag genomen producten wordt geschat op 126.000 euro.