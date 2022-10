Zangeres Slongs Dievanongs was vaste klant in discotheek Zillion: "Seksacts gezien die ik niet van mijn netvlies krijg"

Bezoekers van de beruchte Antwerpse discotheek Zillion of mensen die er altijd al eens een avond wilden doorbrengen, kunnen dichter dan ooit komen want vanaf vandaag speelt de film "Zillion" in de bioscoop. Iemand die ongetwijfeld nostalgisch wordt bij die beelden is de Antwerpse zangeres Slongs Dievanongs. "Ik heb er toch wel meer dan één paar dansschoenen versleten. Het was nieuw en iets compleet anders dan wat we gewend waren. Er waren snufjes en acts die we nog nooit gezien hadden", vertelt ze bij radio2 Start je Dag in Antwerpen.