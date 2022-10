Studentenkring Solvay reageert op beschuldigingen grensoverschrijdend gedrag: "We verlenen onze steun aan het onderzoek"

Tegen de betrokken studenten loopt een tuchtprocedure en ze hebben een campusverbod gekregen. Ook de activiteiten van de studentenkring zijn tijdelijk opgeschort.

Maatregelen waar de Solvay Kring zich kan in vinden. "De opschorting van onze activiteiten is een maatregel waar we volledig achter staan, zodat de aandacht kan gaan naar wat vandaag het belangrijkste is: de opvang en ondersteuning van de slachtoffers en het lopende onderzoek."