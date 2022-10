"Te weinig controle, te veel macht": Onderwijsexpert Dirk Van Damme hekelt macht van professoren op Vlaamse universiteiten

Eind 2018 geeft het gerecht groen licht aan de KU Leuven om een tuchtprocedure tegen de professor in kwestie op te starten. De man werd preventief geschorst, maar stond wat later voor de aula in Tilburg, Nederland. Op dat moment was de man nog niet veroordeeld. Maar hoe is het mogelijk dat een professor die een studente verkrachtte even later kan lesgeven aan een andere instelling? "De rectoren hebben contact met elkaar. Ik vind dat daar wel wat over had gezegd moeten worden, in de informele sfeer. Op dit moment is er ook een geval aan de Universiteit van Leiden, maar ook de Vlaamse professoren waren daar niet van op de hoogte", verklaart Van Damme.