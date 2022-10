Vlaams Belang wil campagne tegen druggebruik in Antwerpen om ook dealers te raken: "Zonder vraag geen aanbod"

De partij wil dat de stad voor elke doelgroep met een aparte aanpak komt. "Je hebt mensen die in het uitgaansleven wel eens een joint roken of een xtc-pil nemen. Anderzijds heb je ook harddrugverslaafden. Maar de globale boodschap moet zijn "neen aan drugs", vooral naar jonge mensen toe. Drugs zijn het nieuwe normaal geworden. We kunnen enkel de drugmaffia aanpakken als we druggebruik niet langer tolereren. In deze stad zijn er campagnes voor vanalles en nog wat maar druggebruik is blijkbaar het grote taboe. De stad moet dus haar verantwoordelijkheid nemen. De problemen met de drugmaffia, kijk maar naar alle aanslagen, zijn er vooral in deze stad."